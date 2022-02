Lehte Hainsalu: „Jääme terveks surmani!“ 

DAAM TULPIDEGA: Lehte Hainsalu lemmiklilled on kullerkupud, sest „kullerkupp ei näita, mis tal sees on, mida ta peidab, on diskreetne“. Praegu on rohkem tulpide aeg. „Need siin, muide, on sordist „Lõbus lesk“,“ õpetab Hainsalu. Foto: Aldo Luud

„Raamatu sündi on ju võrreldud lapse sünniga, aga kui laps sünnib, siis sa 20 aastat teda ikka kuidagi voolid, kasvatad, vähemalt toidad. Raamat on kohe täiskasvanu,“ ütleb Lehte Hainsalu, kes pälvis tänavu kultuurkapitali kirjanduse valdkonna elutööpreemia. „Raamatu sünnipäev on natuke tähtsam kui minu enda sünnipäev,“ lisab ta.