Hoia alt, Eurovision! USA korraldab suurejoonelise Ameerika lauluvõistluse 

Snoop Dogg nimetas õhtujuhi rolli „mu väikese õe Kelly Clarksoni ehk Miss Texase kõrval“ suureks auks. 2002. aasta „American Idoli“ võitja Clarkson lisas, et on Eurovisioni fänn. „Olen väga põnevil, et saan selle muusikanähtuse Ameerikasse tuua.“