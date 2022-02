Suri ansamblite King Crimson ja Foreigner asutajaliige Ian McDonald 

McDonald oli 1967. aastal Inglismaal Dorsetis kokku tulnud King Crimsoni peamine helilooja. Ansambli debüütplaati „In the Court of the Crimson King“ (1969) nimetas ajakiri Rolling Stone progeroki suureks pauguks. Algkoosseis lagunes aga juba 1969. aasta lõpuks: McDonald ja trummar Michael Giles polnud nõus kitarrist Robert Frippi sünkja suundumusega. 1970 andsid nad välja ühise plaadi „McDonald and Giles“, mis peegeldas nende popilikumat lähenemist progerokile, kirjutab The Guardian. 1974 taasühines Ian ansambliga, kuid siis pani Fripp bändi pausile. Kuid hiljem mängis McDonald koos Frippiga 50-liikmelises progedžässigrupis Centipede. 2002 taasühinesid Crimsoni endised liikmed ilma Frippita ansambliks 21st Century Schizoid Band.

1976 moodustas McDonald Foreigneri ning mängis kitarri palades „Cold As Ice“, „Feels Like The First Time“ ja „Double Vision“. Kuid ta visati ansamblisisese võimuvõitluse tagajärjel bändist välja enne seda, kui see 1980ndail nautis maailmamenu selliste hittidega nagu „I Want to Know What Love Is“.