Suri "Tondipüüdjate" režissöör Ivan Reitman 

Kurba uudist Tšehhoslovakkias ungari juutide peres sündinud ja Kanadas üles kasvanud nimeka lavastaja ja produtsendi lahkumisest kinnitasid Associated Pressile tema omaksed. Reitman oli surnud 12. veebruaril Californias Montecitos oma kodus une pealt.

„Meie pere leinab ootamatult surnud abikaasat, isa ja vanaisa, kes õpetas meile alati otsima elust võluväge,“ kirjutasid Reitmani lapsed - režissöör Jason Reitman ja tema õed Catherine ja Caroline - ühises avalduses. „Meile pakub tröösti, et tema töö kineastina tõi lugematutele inimestele üle maailma naeru ja rõõmu. Leiname pereringis, kuid loodame, et need, kes isa tema filmide kaudu tundsid, jäävad teda alatiseks mäletama.“