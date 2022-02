Tõnu Kaljuste: „Hingetõmbeaega ei pea ma võtma, sest hing tuleb muusikast.” 

„Muusikaga tegelemine on väga erinevaid tundeid pakkuv kogemus - see annab mulle puhkust, sealt saan ma mõtteid ja uusi ideid. Muusika on niisugune õnnelik žanr, kus puhkus ja töö käivad käsikäes,” ütleb dirigent Tõnu Kaljuste, kes pälvis Kultuurkapitali helikunsti valdkonna peapreemia.