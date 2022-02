Olav Ehala: „Päikeseratas“ sobiks minu elu pealkirjaks küll 

Armastatud helilooja Olav Ehala on elu jooksul pälvinud oma loomingulise tegevuse eest erisuguseid auhindu ja preemiaid. Nende hulgas on Eesti Vabariigi kultuuripreemia ja Valgetähe V klassi teenetemärk. Nüüd lisandus ka elutööpreemia – muusika eest, mis on kaikuma jäänud mitme põlvkonna hinges ja südames.

„Kui selline suurem tunnustus tuleb, ei tähenda see veel seda, et nüüd tuleb tegevus ära lõpetada. Ikka tahaks veel tegus olla ja arvan, et ma olen ka,” ütleb kultuurkapitali helikunsti valdkonna elutööpreemia saanud Olav Ehala. Ta teab, et tunnustamisega ei tasu oodata 90. eluaastani.