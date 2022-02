Raadiohääl Krista Taim: kui vaim laperdab, on stress ja ärevus, aitavad meid lood  

„See preemia tähendab mulle palju, aga samas teeb ka väga kohmetuks, sest mina olen ainult väike vahendaja või lüli seal vahepeal,“ ütleb Krista Taim. „Tegelikud tegijad on ikkagi kõik need pärimusmuusikud, folkloristid, jutuvestjad, käsitöömeistrid, kes on „Huvitaja“ saadetes käinud. Ma sügavalt imetlen inimesi, kes oskavad mängida rahvapille ja mustreid kududa. See on väga põnev maailm. Minu roll on olnud lihtsalt neid kuulata. See on olnud ääretult suur privileeg. Olen saanud nende inimestega saateid teha juba neli aastat järjepanu. See on minu jaoks puhas lotovõit.“