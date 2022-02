Olavi Ruitlane: kogu see „Vee peal“ paabel oli mul hoovi peal päriselt olemas 

Film viib vaataja 40 aasta tagusesse Nõukogude Eestisse, täpsemalt Võru linna, kus teismeline Andres on jäänud karedakoeliste vanavanemate kasvatada. Ta pageb koolikiusu ja masendavate koduste olude eest paadiga järvele kala püüdma. Talle on seltsiks täisealine sõber Kolla – „kõige targem lollipaberitega mees“, nagu ta ütleb. Esimesi seksiõpetusi jagab poisile aga paadunud naisepeksja Valter. See on lugu Ruitlase enda poisipõlvest, tõsi küll mõningate ilukirjanduslike lisandustega.