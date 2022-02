Eurovisionile sõitev Stefan: tegin lava taga enne esinemist mõnusa uinaku. Ärgates tundsin, et nüüd läheb andmiseks! 

„Eesti laulu“ võitja Stefani jaoks on pääs Eurovisionile suureks tunnustuseks. „See oli kindlasti üks mu unistusi. Mingil määral võib nüüd öelda, et see on tehtud!“ räägib muusik, kellele oli see neljas kord „Eesti laulu“ konkursil osaleda. Kõigil kordadel on ta jõudnud finaali, 2018. aastal (Vajé koosseisus looga „Laura (Walk with Me)“) ja 2019. aastal ("Without You“) jäi ta 3. kohale ning eelmisel aastal sai looga „By My Side“ 7. koha. Ja kõik lood on sündinud koostöös Karl-Ander Reismanniga, nagu ka värske võidulugu.