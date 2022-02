„EESTI LAUL" | President Alari Karis jagab Stefanile õnnesoove: kõik on alles ees ja lootus on suur! 

„Tore on olnud jälgida hoogsat ja toimekat „Eesti laulu“ võistlust, näha andekaid tegijaid ja nautida head uut muusikat. Ohtralt jõudu Stefanile — kõik on alles ees! Lootus (hope) on suur!“ kirjutas Alar Karis enda Facebooki lehel.