ÕL VIDEO | „Eesti laul 2022" võitja Stefan: ei oska öelda, kas lähen Eurovisionil geikogukonnale peale 

Vaatamata sellele, et Stefan on Armeenia päritolu ja sõidab nüüd Eestit Eurovisionile esindama, on mehe sõnul kõigil tema üle ainult hea meel. „Ma arvan, et armeenlased ei ole sugugi kadedad, vaid nad on väga õnnelikud, et mina sain. Kõik armeenlased kirjutasid mulle, et me hoiame sulle pöialt ja soovime, et sul läheks kõik hästi.“