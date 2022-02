Suri DJ ja raadioajakirjanik Kaarel Valter 

„Olen oma elus omajagu kaotusi läbi elanud, suhteliselt noorelt läksid järjest ema ja isa, siis vanaema, kes oli väga oluline inimene, aga teatud mõttes on need - hoolimata raskusest - olnud mõistetavad. Aga kalli noore sõbra lahkumine on midagi kirjeldamatult valusat. See on ebaaus, see on vale, see on nii faking kurb, et pole muud teha kui lihtsalt pisaraid valada - kuigi ta seda ei lubanud. Karla oli nii minu inimene kui üldse saab, tema käre hääl, superandekus, tarkus, vaimukus ja intelligents mõjusid eriti kuidagi turvaliselt. Oeh raske on midagi siin kirjutada. Mäletame ja mälestame. Karla forever!“