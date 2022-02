OTSEBLOGI JA GALERII | Täna selgub „Eesti laul 2022“ võitja, arvamust avaldab ka sisulooja Sidni Tomson

Iga-aastane „Eesti laulu“ trall on jõudnud järjekordse kulminatsioonini. Kätte on jõudnud lauluvõistluse suurejooneline finaal, kus tehakse selgeks see õnnelik, kes hakkab Eestit esindama tänavusel Eurovisionil. Ürituse muljeid ja emotsioone jagab koos Õhtulehega ka kroonimata „Eesti laulu“ ekspert ja sisulooja Sidni Tomson.