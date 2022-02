SUUNAMUDIJA SOOMES | Kerjan sotsiaalmeedias, sest nii on kombeks 

Mul tõmbub süda valust kokku, kui näen, et jälle mõni perekond palub Facebooki vahendusel abi, et teised kodanikud aitaksid rahastada neile või nende lapsele määratud kallist ravi või ravimit. Siinkohal tekib küsimus, et kus on riik nendel hetkedel, kui abi vajavad meie omad inimesed? Kujutage ette, selle lapse vanemad on ju terve elu Eestis tööl käinud, makse maksnud ning nüüd, kui neil on päriselt väga toetust vaja, siis lihtsalt ei saa!