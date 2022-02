IN MEMORIAM | Mari-Liis Küla töötas kiiruga ja kirega 

Mari-Liis Küla peetakse Eesti teatri uuendajaks ja kujundipõhise lavakunsti loojaks. Siiski ei tulnud talle miski kätte lihtsalt niisama. See, kuidas ta nägi ka suvalises vanarauahunnikus kujundusideed, oli hämmastav. „Ta haaras igast asjast kinni,“ tunnustab Vaus. „Tema mõte hakkas kohe jooksma, nii et ta võis saada inspiratsiooni kas rauahunnikust või poroloonist, ükskõik millest. Ta oli tõesti väga aktiivne teatrikunstnik. Samuti õppejõuna. Mari-Liisile ei meeldinud, kui tudeng oli passiivne ja ükskõikne, see solvas teda väga. Ent siis, kui Mari-Liis märkas, et tudeng on aktiivne, haaras ta kohe mõtetest kinni ja tulemuseks oli väga hea koostöö.“