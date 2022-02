Suri nukunäitleja Väino Luup 

Väino Luup sündis 5. juulil 1936. aastal Tallinnas. Teatriteele suunas tehnika ja raadioasjandusest huvitunud noormehe suur juhus. Ta on meenutanud, et kui ta läks end Eesti Riiklikku Nukuteatritesse ajalehekuulutuse peale elektrikuks pakkuma, öelnud teatri rajaja Ferdinand Veike: „Meil on praegu lavastus „Tuhkatriinu“ pooleli. Harri Vasar ütles printsirollist ära, meil on uut printsi vaja! Elektrik võib oodata.“ Jahmunud tööotsijale pisteti nukk pihku ja nii algas Väino Luubi 45 aasta pikkune teekond ja elutöö Nukuteatris.