Vähem kui 24 tunniga esikohale! Merylin Nau Miss Globali hääletusest: rahvusvahelist missivõistlust pole Eesti veel kunagi punktidega juhtinud, loodan teha ajalugu 

„Sel aastal toimub Miss Global kaks korda. Kuna Miss Global 2021 lükkus koroona tõttu edasi, siis nüüd tehakse see virtuaalselt järele. Kuid Miss Global 2022 toimub maikuus Balil, mis tähendab, et seekord on tüdrukutel võimalus osaleda mõlemal võistlusel,” selgitab Nau ja lisab, et loodetavasti ei riku koroona sel korral üritust.