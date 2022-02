„Puhka rahus, Madis Milling, ja hoia Eestit ka seal pilvepiiril…“ 

Neljapäeval kell üks on kiriku uksed valla varakult enne matusetalituse algust. Aga juba on raskusi koha leidmisega, sest Madis oli tegus nii mitmel rindel: ta kuulus kaitseliitu, oli vabatahtlik päästja, riigikogu liige, näitleja, saatejuht erinevates raadiojaamades. Madisele on viimset austust tulnud avaldama sadu ja sadu inimesi, kellest selgelt eristuvad vaid kaitseliitlased oma käelintidega, kus K ja L tähe vahele mahutub Tallinna maleva embleem.