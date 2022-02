EKSOOTILINE ELU PÕHJA-SOOMES! Rokkstaar Lordil on lisaks koerale kodus vägagi hämarad elukad 

Lordi on ka laupäeval „Eesti laulu“ finaalis üks žüriiliikmetest. Mis toob Euroopa suurimal lauluvõistlusel edu? „Sul võib olla kõige parem lugu, aga kui sa seal niisama passid – täiesti tavalise näoga nagu Matti või Maija naabermajast – siis see on vilets televisioon. See ei lõbusta kedagi. Sa pead olema teistest erinev, torkama silma.“

Killandi uuris ka, kas Lordi veel Eurovisioni võidule mõtleb. „Võib öelda, et ei mõtle. Ei meenuta seda üldse.“ Lordi sõnul ei mõelnud ta korrakski, et raske rokk ei võiks Eurovisioni lauluvõistlust kinni panna. „Suurem mure oli võita Soome konkurss. Mina isiklikult ei uskunud, et meil oleks võimalus Soomes võita. Enne meid polnud Eurovisionil rasket või hevirokki olnud.“

Lordi rääkis ka sellest, et tema koduloomadeks pole just kõige tavapärasemad elukad. „Mul on kümme madu. Näiteks kaks boamadu, püütonid ja roninastikud. Mul on olnud kokku 21 madu, neist vanima nimi on Alice Cooper. Kui Alice Cooper on Soomes esinemas ja tal on lavale madu vaja, siis Alice Cooper on Alice Cooperi käes. Lisaks on mul tarantlid ja üks koer.“