Kirjanik Franz Kafkast valmib eluloofilm 

Oscarile kandideerinud Holland on varem kinolinale toonud teosed, nagu „In darkness“ ja „Šarlatan“. Just viimase filmi meeskonnaga plaanib ta ka Kafkast linateose vändata, vahendab kultuur.err.ee .

Film jälgib Kafka elu alates tema sünnist sõjaeelses Prahas kuni traagilise surmani Berliinis 1924. aastal. Kirjaniku kuulsaimate teoste hulka kuuluvad romaan „Protsess“ ja novell „Metamorfoos“. Tema loomingus on seotud realism ja fantastika ning suur tähtsus on sümbolil ja allegoorial. Peaaegu kõike, mis Kafka on kirja pannud, võib mõista nii otseses kui ka sümboolses, allegoorilises tähenduses.