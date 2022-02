Raivo E. Tamm on taas koroonapositiivne, mille tõttu jääb minemata ka hea sõbra Madis Millingu ärasaatmisele: on äärmiselt kahju! 

Raivo E. Tamm teatas täna oma Facebooki lehel, et viirus leidis ta taas üles. „Alles see Facebook näitas aastatagust meenutust mu koroona läbipõdemise postitusest ja eile sain kiirtestiga positiivse tulemuse. Kuna see alumine kriips oli selline kahtlane, tegin ka PCR testi ja sellegi vastus täna vaid kinnitas postiivsust. Enesetunne seekord palju parem, vaid kurk kähe ja hääl ära,“ kirjutab ta.