VALED JA ÜLELASKMISED! Tommy Cashi ohvriks langenud noor tantsijanna: arvasin, et saan neid usaldada, aga reaalsus oli hirmutav

Hiljuti lahvatas suur skandaal, kui väideti, et legendaarne räppar Tommy Cash on toime pannud loomevarguse ning käitunud ülekohtuselt inimestega, kes temaga koos töötanud on. „See oli ikka naeruväärne situatsioon. Oleksin justkui lasteaialaste sekka sattunud,” meenutab ka 21aastane Laureen Tamm aega, mil ta Tommy Cashi ja tema tiimiga töötas, olles nõus aktifotodeks.