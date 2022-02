HÜVA NÕU | Tiit Trofimov: Osho uskus, et kui inimesed vaikselt istuvad, märkavad nad hullust enda sees 

Maailma üks kuulsamatest vaimulikest juhtidest, Osho on oma pärandina maha jätnud palju meditatsioone, mida saab igaüks järele proovida, et endale sobivaim leida. Oma kõige võimsamaks meditatiivseks teraapiaks pidas ta Müstilist Roosi. „Ma olen loonud palju meditatsioone, aga Müstiline Roos on kõige olulisem ja fundamentaalsem... See on esimene tõeline läbimurre pärast 2500 aastat tagasi loodud Vipassanat,“ on ta öelnud Metsiku Roosi meditatsiooni kohta. Millega siis täpsemalt tegu, tutvustab enesearengu teejuht Tiit Trofimov.