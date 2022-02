Toomas Edur hukkunud Estonia baleriinist: me ei tea, mis selles autoavariis juhtus, kus Svetlana Danilova elu kaotas, aga loodan, et tema perekond saab kuidagi edasi minna… 

Eesti balletiinimesed on vapustatud traagilisest liiklusõnnetusest Ida-Virumaal, kus kaotas elu Estonia baleriin Svetlana Danilova – andekas tantsija ja pühendunud ema. „See on nii kurb,“ ohkab Eesti Rahvusballeti endine juht Toomas Edur. „Olen šokeeritud! Mina ju ei tea, mis selles autoavariis juhtus, kus Svetlana hukkus, aga ma loodan, et Svetlana perekond saab kuidagi edasi minna. Tal on kaks last, nelja- ja kaheaastane. Svetlana ema, kes autot juhtis, sattus koomasse… See on nii õudne!“