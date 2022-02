ÕL VIDEO | „KUULUS TIKTOKIS“ | Seitsme lapse isast sai burgerimees! Peeter Asu: noorte seas tegutsedes olen ka ise taas 20! 

Viljandi- ja Järvamaa piiril elav Peeter Asu (55) usub, et just tema on Eesti kõige vanem tiktokker. Vanus on tema jaoks aga vaid pelgalt number! „Räägitakse, et olen Eesti vanim tiktokker. Mina ei ole aga üldse vana! Olen natuke üle 20.“