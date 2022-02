„Kupee nr 6“ ei pääsenud võõrkeelse filmi Oscari nominentide lõppnimekirja 

Detsembris selgus, et Eesti osalusel valminud draama „Kupee nr 6“ (režissöör Juha Kuosmanen, stsenaristid Kuosmanen, Livia Ulman ja Andris Feldmanis) on valitud nende 15 mitteingliskeelse filmi hulka, kes võistlevad võõrkeelse filmi Oscari nominatsiooni nimel. Kandidaate esitati 92. Täna selgus, et viie parema hulka „Kupee nr 6“ siiski ei mahtunud, kuid juba 15 hulka jõudmine oli auasi. 27. märtsil astuvad võistlustulle „Drive My Car“ (Jaapan), „Põgenemine“ (Taani), „Maailma halvim inimene“ (Norra), „Jumala käsi“ (Itaalia) ja „Lunana: jakk klassiruumis“ (Bhutan).