21aastane OnlyFansi staar avastas, et suurimaks kliendiks oli tema bioloogiline isa

Foto: Vida Press

21aastane Karla Ramirez on üks paljudest neidudest, kes OnlyFansi platvormil pornograafilist sisu luues raha teenib. Ühel päeval sai naine aga suure šoki osaliseks, kui avastas, et üheks heldeimaks kliendiks on olnud tema bioloogiline isa David.