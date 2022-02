VÕETUD MEES! Eurolaulik Victor Crone oma kallimast: võisin talle esimesel kohtingul üleolev tunduda 

Victor Crone suhtest kallimaga: me saame enda mured kohe lahendatud, nii, et midagi ei jää õhku ja saame edasi liikuda ilma lisapagasita.

Kolme aasta eest tänu Eurovisionile tuule tiibadesse saanud Victor Crone (30) on tänavu tagasi võistlustules – seda nii „Eesti laulul“ kui ka Melodifestivalenil Rootsis. Tema elus on muutunud nii mõndagi, muu hulgas on ihaldatud poissmehest saanud suhteinimene.