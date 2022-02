Prints Andrew peab vande all tunnistusi andma 

Giuffre neiupõlvenimega Roberts on aastaid väitnud, et pidi miljardär Jeffrey Epsteini seksiorjana rahuldama tema sõpra prints Andrew'd. Virginia oli tollal 17aastane. Seksuaalvahekordi olnud kolm.

Elizabeth II keskmine poeg Andrew on Giuffre'i väiteid kategooriliselt eitanud ning püüdnud oma advokaatide kaudu kohtuprotsessi ära hoida. Kuid New Yorgi kohus võttis süüdistuse menetlusse. Daily Maili teatel peab Yorki hertsog 10. märtsil kohtuma Virginia advokaatidega ning vande all tunnistusi andma.