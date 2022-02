Ridamisi lapsi sigitavale Nick Cannonile kingiti kondoomiautomaat 

Jutusaatejuht avaldas foto, kus ta poseerib kondoomiautomaadi kõrval. „Paistab, et keegi on mulle varajase sõbrapäevakingi saatnud!“ kirjutas Cannon.

Cannon avaldas hiljuti, et tema ja modell Bre Tiesi ootavad poega - tegu on juba viienda naisega, kes on koomikust ja telestaarist rasedaks jäänud.

Nick on pälvinud sotsiaalmeedias teravat kriitikat, et ta praalis uue lapseootusega - tema ja Bre poseerisid õhupallide taustal üleni valges -, kui alles kaks kuud tagasi suri vähki tema noorim laps, viiekuune poeg Zen. Nüüdseks on Cannon tunnistanud, et käitus kohatult.