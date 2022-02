Kuldvaarikate nominatsioone juhib Netflixi "Diana the Musical" 

BBC Newsi teatel kogus Netflixi filmiversioon printsess Diana eluloomuusikalist „Diana the Musical“ üheksa Kuldvaarika nominatsiooni. Film kandideerib halvima filmi tiitlile, peaosatäitjad Jeanna de Waal (Diana) ja Roe Hartrampf (Charles) halvimate näitlejate tiitlile. Samanimeline muusikal pidas Broadwayl vastu vaid 33 etendust.

Bruce Willisele langes kaheldava väärtusega au: ta sai lausa isikliku kategooria „Bruce Willise halvim ülesastumine 2021. aasta filmis“. BBC Newsi andmeil on alajaotuses kaheksa filmi, sh „Out of Death“, „Survive the Game“ ja „Cosmic Sin“.