HÜVA NÕU | Noor ettevõtja Kaspar Aren: internetis raha teenimine oli minu jaoks justkui jäneseurg, kuhu sisse hüpates ma enam tagasi ei vaadanud 

Digiturundusega tegelev noor ettevõtja Kaspar Aren tõdeb, et nii parim kui halvim osa ettevõtjaks olemise juures on see, et vastutad kõige eest ise. „Kui ma teen head tööd, läheb kõigil hästi,“ räägib ta. „Võimalus iseenda asjade eest vastutada on vabastav, kuid on oluline ka aru saada, et sul on privileeg ja kohustus vastutada selle eest, kuidas läheb su ettevõttel ning sinu inimestel.“ Aren räägib oma põnevast teekonnast ettevõtluseni ning jagab seda, mis on ettevõtte arendamises noore inimese jaoks kõige olulisem.