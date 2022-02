Camilla tähelend: Inglismaa vihatuimast naisest saab kuninganna 

Aprillis 96. sünnipäeva tähistaval Elizabeth II-l täitus pühapäeval 70 valitsusaastat. 6. veebruaril 1952 oli toonase kroonprintsessi isa George VI ootamatult surnud ning kahe väikese lapsega Elizabethist saanud üleöö Ühendkuningriigi kuninganna. Kuninganna pole poole sõnagagi mõista andnud, et ta võiks troonilt taanduda, kuid plaatinajuubeli eelõhtul väljendas ta avalikult soovi, et troonipärija Charlesi (73) abikaasat Camillat hakataks tulevikus kutsuma kuninganna-abikaasaks ehk põhimõtteliselt kuningannaks. BBC kuninglike kommentaatorite sõnul on see kõrgeim võimalik toetusavaldus naisele, kelle teekond Briti rahva südamesse on olnud pikk ja okkaline. Oli ju Camilla Parker Bowles aastaid tuntud troonipärija Charlesi ja printsess Diana abielu hukutajana.