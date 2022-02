Tagasi vaadates naerab Trevino selle intsidendi üle, kuid üks teine kogemus paneb teda pisaraid tagasi hoidma. Isegi seda meenutades muutub ta „nii vihaseks ja nii solvunuks“. See juhtus siis, kui ta oli San Francisco Ritz Carltoni külalisteenuste direktor. Üks inglise paarike oli end hotelli registreerimas ja neile lubatud tuba ei olnud vaba. Trevino organiseeris neile öö Fairmonti hotellis, mis on üks linna parimaid. Ta ütleb: „Oli üsna varajane hommik, panin nad autosse, mis oli väikebussi tüüpi. Istusin juhi kõrval ja ütlesin: „Majutame teid ühte linna parimatest hotellidest.“ Järsku tundsin oma kaelal sülge. Mäletan, et haarasin salvräti järele ja puhastasin oma kukla ära. Aga terve selle aja vabandasin ma nende ees ja ütlesin neile, kui kahju mul oli. Hoolitsesin selle eest, et nad saaksid järgmisel päeval minu hotelli naastes pooleteisetunnise paarismassaaži.“

Psühholoogid ja sotsioloogid on ammu tunnistanud, kui keeruline on sellistes olukordades loomulikke emotsioone alla suruda. Nad tunnistavad, et McDonald’si töötaja, kes võtab vastu sinu autost esitatud tellimuse, stjuardess, kes tegeleb rahvarohkes lennukis ärritunud reisijatega, ja aupaklik ettekandja, kes toob sulle basseini äärde vihmavarjujooke, teevad kõik tööd, aga mitte lihtsalt tööd, vaid emotsionaalset tööd.

Enamik meist mõtleb, et viisakas klienditeenindus on hea asi. (Ongi.) Mida me ei näe, on see, kuidas taoline klienditeenindus hõlmab lugematul arvul pettusi teenindajate poolt ja enesepettust tarbijate poolt. Ja klienditeenindus on kõigest professionaalne versioon sellest, mida meilt kõigilt oodatakse. Meid on õpetatud üksteisega viisakalt rääkima ja vestlust ilustavaid väljendeid kasutama, et pehmendada inimsuhtluses esinevaid hõõrdumisi. Lasteaias öeldakse lastele: „Kui sul pole midagi head öelda, siis ära ütle midagi“, mis on järjekordne viis öelda Sarah’le, et ta hoiaks oma arvamuse Jeffist enda teada ja laseks tal olla edasi endast heal arvamusel. Paariteraapias soovitavad psühholoogid nääklevatel paaridel vestlustes kasutada aeglast alustamist, mis tähendab, et kui arvad, et su partner on jobu, siis peaksid ütlema: „Ma tahan, et sa teaksid, kui väga ma armastan ja hindan kõike, mida sa teed, Trevor, aga on hetki, mil sinu käitumine mulle haiget teeb.“ Paljudel juhtudel on harmoonia saavutatav tänu sellele, et osalejad pehmendavad omavahelised erimeelsused huumori, meelituste ja lahkuse meeldiva udu abil. Nagu lõõritas rokkbänd Fleetwood Mac: „Tell me lies, tell me sweet little lies“ („Räägi mulle valesid, räägi mulle väikeseid magusaid valesid“). Mäletan, et lugesin lapsena viisakas olemise olulisusest. Raamat selgitas, et kui sa arvad, et niisama sooja õhku pole mõtet suust välja ajada, siis mõtle turvapadjale autos, mis läheb õhku täis, kui auto kuhugi otsa sõidab! Õhk hoiab sind tervena!

On selge, et klienditeeninduse professionaalsed viisakused ja inimsuhtluse soe õhk on kõigest väikesed valed, kuid need triviaalsed pettuse ja enesepettuse teod sisaldavad endas samasuguseid psühholoogilisi elemente, mis esinevad tõsisemates pettuse vormides. Nende põhjalik uurimine aitab meil mõista, kuidas nende jõudude vaheline tants meie mõtlemist ja käitumist mõjutab. Trevino hotellide külalistel palutakse uskuda väljamõeldist – et nad on väärtuslikud, hinnatud ja armastatud just sellistena, nagu nad on. Olenemata sellest, kui vastikud ja ebameeldivad nad olla võivad, olenemata sellest, kui ebaviisakalt nende lapsed käituvad, Trevino hotellide külastajad eeldavad naeratavat teenindust.

Trevino kliendid ei eelda mitte lihtsalt armastava tähelepanu fantaasiat, vaid sellist, mille järgi ei osta nad seda suhtumist raha eest. Teenindussektoris pingutavad paljud selle nimel, et peita oma kliendisuhete tehingupõhist olemust. Kui külastasin mõned aastad tagasi Disney Worldi, siis ulatas infolauas istuv Miki-Hiire kõrvu kandev müüja mu perele käepaelad. Neid nimetati võlupaelteks („MagicBands“). Kui soovisid midagi osta, siis pidid lihtsalt võluri kombel käega viipama. Käepaelad olid minu krediitkaardiga elektrooniliselt seotud. Oma reklaammaterjalis ei selgita Disney, et käepaelad on viis, kuidas vaikselt raha perekondadelt mitme miljardi dollari väärtusega korporatsioonile üle kanda. See ütleb pelgalt: „Võlupaelad lisavad su puhkusele maagia puudutuse.“ Restoranid, eriti need uhkemad, ütlevad sulle harva, kui palju su eine maksab. Pärast söömise lõpetamist ei tule ettekandja ütlema: „Hea küll, see teeb kaheksakümmend seitse dollarit ja viiskümmend senti.“ Arve esitatakse diskreetselt nahksete kaante vahele peidetuna. Sõidujagamisteenused, nagu Uber ja Lyft, lähevad selliste pettustega sammu kaugemale – saad kutsuda takso, sõita sihtkohta ja väljuda, ilma et haaraksid kordagi oma rahakoti järele või vestleksid raha teemal.