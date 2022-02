Austraalia seebiooperit "Naabrid" ähvardab lõpp  

Briti kõmulehe The Sun andmeil pidas Channel 5 „Naabrite“ tootjafirmaga Fremantle Australia nädalate kaupa läbirääkimisi, hoidmaks armastatud seebiooperit elus. Oli ju „Naabrite“ esimene osa jõudnud eetrisse juba 1985. aasta märtsis. Kuid küsimus on mõistagi rahas: iga päev vaatab Ramsay Streetil elavate tegelaste askeldusi ja armudraamasid 1,2 miljonit britti, kuid reklaamitulud ei kata filmimiskulusid. Kokkuleppele ei jõutud. Kuna Channel 5 on seriaali peamine rahastaja, ripub „Naabrite“ kohal nüüd kirves.