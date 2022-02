Värske isa DJ Tiësto tuleb Tallinnasse möllu tegema 

Tiësto on artist, kes ei vaja üleliigset tutvustamist ning keda hinnatakse elektroonilise tantsumuusika ühe parima tegijana. Rahvusvahelistel areenidel tegutsev DJ ja produtsent on karjääri jooksul viinud koju mitu mainekat Grammy auhinda ja toonud kuulajateni hulganisti plaatina staatuse saavutanud tantsuhitte. Muusikaväljaanne Mixmag on nimetanud Tiësto aegade kõige paremaks DJ-ks. Kuldsete kiidusõnadega tunnustavad andeka produtsendi tegemisi ka teised, näiteks Billboard on andnud Tiësto kanda ülistava nime „EDMi ristiisa“ ja ajakirja Rolling Stone alusel on tegu maailma DJ-de esinumbriga.