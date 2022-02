KIBEDAD KAOTUSPISARAD! Maian: vaevalt et kunagi enam „Eesti laulust“ osa võtan 

Laulja kirjutab oma Instagramis, et poolfinaali järel suundus ta hotelli, peitis end patjadesse ja nuttis end tühjaks. „Kuna kõik juba näinud, kuidas ma eetri lõpus nutan, siis mainin ka, et need pisarad ja kurbus on päris, mingit pitty cry'd ma ei teinud. Nutmine oli esimene reaktsioon, mis välja tuli ja nii see läks. Pärast saate lõppu olin natuke õues ja Eestimaa karge õhu tõttu ei ole nägu vähemalt väga paistes,“ kirjutab ta.