Elizabeth II tegi seoses Camillaga üllatava avalduse 

Kui Walesi prints 2005. aastal Camilla Parker Bowlesiga naitus, käisid jutud, et too ei ihka saada kuningannaks, vaid soovib esimese naisena Briti õukonnas kanda tiitlit princess consort ehk printsess-abikaasa. See paistis olevat vastutulek Briti üldsusele, kirjutab Sky News. Brittidel oli raske leppida asjaoluga, et prints Charles võttis pärast oma poegade emast printsess Dianast lahutamist ja tolle traagilist surma naiseks oma kunagise armukese Camilla.