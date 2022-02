Juhan Paadam: kõik need sketšid, viktoriinid, klaasid ja maod mõjusid tehtult lõbusana 

„Žürii ja rahvas on rääkinud, „Eesti laulu“ finaaliks on laulud valitud,“ ütleb Eurovisioni ekspert Juhan Paadam. „Selle üle enam vaielda pole võimalik, ent arutleda on kindlasti palju. Tavaliselt pääsevad edasi need, kes on live’i-võimelised, kelle otsevokaal on tugev ja professionaalne. Teise poolfinaali puhul kinnitavad erandid reeglit: koroona tõttu eemale jäänud kollektiiv Minimal Wind esines video vahendusel – sinna ei ole midagi teha, see on üks koroonaaja eripärasid.“