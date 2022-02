ÕL VIDEOD | Jaagup Tuisk avaldab, kuidas kirjutada laul, mis murrab ka võõraste meeste naisi. Anna Sahlene kartis, et kui esitus ebaõnnestub, läheb ta hulluks! 

Foto: Erki Pärnaku

„Eesti laulu“ teises poolfinaalis tehti selgeks ülejäänud viis finalisti, kes 12. veebruaril omavahel mõõtu hakkavad võtma. Kõike seda vaid selleks, et selgitada välja õnnelik, kes hakkab Eestit esindama tänavusel Eurovisioni lauluvõistlusel. Teiste seas jahib seda au Anna Sahlene, kes on korra seda juba teinud: „Ma väga-väga loodan, et mulle taaskord usaldatakse Eesti esindamine Eurovisionil. See on praegu mu suurim unistus.“