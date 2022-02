Gustav Ernesaksa lapselapselaps pääses Berliini Filharmoonikutesse: geenidega võib tõesti mingi seos olla 

Koorijuht ja dirigent Gustav Ernesaks laulupeol Foto: Õhtuleht arhiiv

„See on minu jaoks uskumatu. See orkester on minu jaoks alati eriline olnud,“ räägib saates „Hommik Anuga“ 24aastane Paula Ernesaks. Legendaarse Gustav Ernesaksa lapselapselaps on nimelt lunastanud koha Berliini Filharmoonikute koosseisus metsasarve mängijana.