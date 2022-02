Astroloog teeb üllatava prognoosi kuni aastani 2025: kõige hullem aeg ei ole kätte jõudnud, me alles läheneme tumedasse kohta

Räägime tunnustatud astroloog Margot Veidemanniga aasta 2022 mõjudest ja saatuslikest täheseisudest. Veidemann ei räägi mitte niivõrd poliitikast ja majandusest kui sellest, kuidas planeedid mõjutavad inimest isiklikul tasandil ja kuidas ka halvas seisus ennast hästi ja rõõmsalt tunda.

„Võibolla ma kurvastan paljusid, aga hinnang aastale 2022 on päris karm,“ tunnistab astroloog samas. „Kuid õnneks on iga inimene ju unikaalne, originaal eksemplar. Seega ei saa ka üldfoon meid kõiki ühtmoodi mõjutada.“ Astroloog räägib otse ja ilustamata, mida on meil oodata lähiaastatel.