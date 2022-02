TÄDI ELLENI LUGU: Juhan Smuuli surm oli ka ta naise Ellen Nooda jaoks elu lõpp 

Raamatukogude laenutusedetabeli üks suuri hitte oli möödunud aastal Mudlumi „Mitte ainult minu tädi Ellen“. Raamatut on saatnud ka suur müügiedu ning poodidesse on jõudnud juba neljas trükk. Lugu toetub autori mälestustele oma pere mitme põlvkonna naistest, eeskätt aga tädist, Ellen Noodast, andekast ekstsentrilisest naisest, kes ühtlasi oli rahvakirjanik Juhan Smuuli viimane elukaaslane ja ilmselt ka tema elu suurim armastus. Sest just Ellenile pühendas Smuul oma kõige ilusamad armastusluuletused. Muu hulgas ka paljulauldud (ning Smuuli testamendiks loetud) „Viimase laeva“.