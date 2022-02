Juhan Paadam „Eesti laulu“ poolfinaalist: klaaside lõhkumine eetris on ohtlik ja lubamatu! 

Paadamil on korraldajatele teine ja kolmaski etteheide, mis käib sarnaselt klaasi purustamisega pealkirja alla „Mida ei tohiks teha ega lasta otsesaate ajal juhtuda“: „Kindlasti ei tohiks riigi tähtsaimale uudistesaatele kahe minutiga sisse sõita! Ja veel: kui me juba artisti lakke riputame, siis on vaja valgusvahenditega need rasked köied kuidagi ära peita, et asjast ei kaoks mõte. Ning artisti üles-alla liigutades oleks soovitav siiski, et protsess lõpeks ilma traumade ja kolakateta. See, millise mürtsuga ta alla langes, oli ehmatav ja nagu me nägime, oli tal pärast ka käsi katki. Neid asju juhtuda ei tohi!“