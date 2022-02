BEEBITRALL LEINAAJAL: Cannon tunnistab, et uue lapsega praalimine oli kohatu 

Vähem kui aasta jooksul kolme eri naisega neli last saanud koomik ja teletäht (41) kinnitas sel esmaspäeval oma jutusaates „Nick Cannon“, et ootab modell Bre Tiesiga last. Beebi sugu - tulekul on poiss - tehti teatavaks ekstravagantsel vabaõhuüritusel, uhked vanemad olid üleni valges. Sotsiaalmeedias sai Cannon nahutada: alles detsembri algul oli ajuvähki surnud Nicki ja modell Alyssa Scotti viiekuine poeg Zen. Lisaks oli telestaar, kes oma laste emadega koos ei ela, kuulutanud, et peab psühhoterapeudi soovitusel tsölibaati. Ja nüüd siis järjekordne beebiuudis …