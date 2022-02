Inimesed Karmo Tüür: solvunud Venemaa sõdib eneseuhkuse taastamiseks, ta tahab olla USA-le võrdne partner Rainer Kerge , täna 16:25 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

IMPEERIUM ON EELKÕIGE PEADES: „Ta ei ole niivõrd territooriumis, vappides, rakettides, lennukites – ta on eelkõige peades ja vene hinges. Ja just selles suurriiklikus vene hinges on sees solvumine, et teda on ebaõiglaselt koheldud,“ sõnab politoloog ja õlleentusiast Karmo Tüür. Foto: Aldo Luud