Koroona nurjab „Eesti laulul“ veel ühe lavalise esituse! 

Teises poolfinaalis osaleva koosluse Minimal Wind ja Elisabeth Tiffany osad liikmed said sel nädalal positiivse PCR-testi tulemuse ega saa seetõttu laupäeval lavale astuda. Nende võistluslugu „What To Make Of This“ osaleb võistlusel veerandfinaaliks valminud muusikavideoga ja artistid lülitatakse otsesaatesse videosilla vahendusel.