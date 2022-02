„Seksi ja linna“ täht valetas, et tal on ka uues sarjas roll 

Carrie (Sarah Jessica Parker) boyfriend'i Aidanina tuntud Corbett väitis mullu aprillis New York Postile, et osaleb ka uues sarjas ning ilmselt õige mitmes osas. „Seksi ja linna“ fännid ootasid „And Just Like Thati“ vaadates pikisilmi Aidani väljailmumist – ent nüüd, kus eetrisse on jõudnud kõik esimese hooaja osad, nenditi, et tegelane ei andnudki end näole.