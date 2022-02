PROTEST: kohtunikud marssisid "Maskis laulja" osaleja nägu nähes minema 

„Maskis laulja“ seitsmenda hooaja esimeses saates paljastus maski alt endine New Yorgi linnapea ja Donald Trumpi advokaat Rudy Giuliani, kes on korduvalt väitnud, et viimatistel presidendivalimistel rööviti tema kliendi Trumpi hääled. Deadline'i andmeil lahkusid kohtunikud Robin Thicke ja Ken Jeong Giuliani nägu nähes protestiks kiiresti lavalt. Naiskohtunikud Jenny McCarthy ja Nicole Scherzinger jäänud siiski kohale ning lobisenud Giulianiga.