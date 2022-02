Kati Saara Murutar kolis tütrega konteinerisse: mõistlik oli mehest lahku minna  

Neljas abielu oli Kati sõnul eelkõige austusavaldus 400aastasele Kuusiku-Altveskile. Enne seda elas ta oma kallima Robertiga kaks aastat naise talus, siis mindi Altveskile. „Ühel päeval aprillikuus hakkas minu kõrvus pendeldama aga väljend „trofee“. Elada niisugust elu, et teed 24/7 tööd nimega mees, saad lubada vaid siis, kui oled tema trofee, kätel kantav ja ülalpeetav. Kui oled aga ühest küljest tuntud nimekas kirjanik ja kultuuritegelane, teisest küljest tallimees, kojamees ja kokk, juhtub nii, et mehikesest jääb järele trofee. See on umbes nii, et kirjanik lendab ja loob, siis kohtab meest. Sortsti tiivad kuhugi paigale, äkki avastab, et keegi seisab tiiva peal ja lennata ei saa. Kui lased oma tiivad mutta talluda, sa ju ei lenda ja kaldud teelt kõrvale,“ sõnas ta saates.